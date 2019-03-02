القبض على متهميين بحوزتهم أكثر من 550 برميلاً من الجازولين

تمكن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بنهر النيل من القبض على مجموعة من المتهمين وبحوزتهم أكثر من 550 برميلاً من الجازولين وعبوات مختلفة من البنزين، إضافة لضبط (2) لوري دقيق خبز مهرب.

وضبطت بحوزة المتهمين أيضاً عدد من الطلمبات الساحبة للوقود، إضافة لمجموعة أخرى من "الكرجاكات" تستخدم لسحب الوقود من تناكر الوقود المخصص للخدمات، بجانب ضبط عدد مقدر من أنابيب الغاز المهرب وكميات كبيرة من الذهب.

وأشاد والي ولاية نهر النيل الفريق الركن الطيب المصباح، بجهود ويقظة الأجهزة الأمنية والنظامية، مؤكداً أن حكومته ستتعامل بحزم مع ضعاف النفوس والمتلاعبين بقوت الشعب ومكتسباته وفق قانون الطوارئ.

وأعلن والي نهر النيل مواصلة الأجهزة النظامية حملاتها لمنع الاحتكار والتخزين الذي يعرض الأرواح والممتلكات لكافة أشكال الخطر، ودعا لتفعيل دور الرقابة الشعبية على السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى الإنفراج الكبير الذي شهدته الولاية منذ إعلان حالة الطوارئ في عدد من السلع.