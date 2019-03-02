أحمد بلال يستبعد قيام الانتخابات في موعدها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: استبعد أحمد بلال عثمان الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي قيام الانتخابات في موعدها، وقال بلال في مؤتمر صحفي للحزب اليوم (لايمكن) إجراء انتخابات 2020 م في هذا المناخ المحتقن. وحذر من الانزلاق في الفوضى وجدد بلال تأييد حزبه لقرارت الرئيس البشير بحل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ وأضاف بأنه ضد الانزلاق إلى الفوضى ومواقفه تبني بعيدا عن المزايدة والمكايدة أو التمترس في خندق التشدد. الاحداث المادة السابقة رؤية من الاتحادي الديمقراطي لإنهاء الأزمة في السودان

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