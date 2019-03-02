بالفيديو : تحذير فنان يثير إعجاب رواد مواقع التواصل من (الحواتة) بعد أداء مدهش لأغنية (العزيزة)

قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يظهر فيه الفنان عبد المنعم أب سم وهو يؤدي الأغنية الشهيرة (العزيزة) بمصاحبة آلة العود) – قابلوه بإعجاب كبير و إشادة بصوته الطروب حيث شبه بعضهم صوته وأداءه بأداء الراحل محمود عبد العزيز الذي قدم ذات الأغنية بطريقته المعروفة.

المعلقون على الفيديو أشاروا إلى وجه الشبه الكبير بين الفنان والراحل محمود عبد العزيز حيث كتب أحدهم معلقاً ( محمود عبدالعزيز تجميع جياد – لكن أستاذ) ونفى أحد المتابعين أن يكون الفيديو للراحل محمود عبد العزيز حيث قال :(الناس البتقول دا محمود عبد العزيز هذا صوره وصوت عبد المنعم أب سم جاري العزيز) .

وفي السياق حذر البعض الفنان أب سم من معجبي الفنان محمود الذين يطلق عليهم (الحواتة) الذين لا يرضون أن يقترب أي فنان من مساحة الراحل الابداعية التي ينفرد بها حيث قال : ( إمكانيات صوتية مدهشة يلعب بكل أريحية في الطالع و النازل الله يكفيك شر الحواته المتعصبين) ( والله أحلى حاجه في المقطع الخلفية والبحر وقعده العصر وصوت صفاره بتاع حلاوه قطن) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)