اختيار “طارق علي بخيت” أميناً مساعداً بمنظمة التعاون الإسلامي

أدى الأمين العام المساعد المنتخب للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت صلاح، القسم أمام مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي انعقدت يوم السبت في أبوظبي.

يشار بحسب سونا – إلى أن المجلس الوزاري كان قد انتخب السفير طارق لهذا المنصب في الدورة السابقة في العاصمة البنغلاديشية دكا، بعد فوزه على أربعة مرشحين آخرين أبرزهم المرشح المصري. وسيباشر السفير طارق مهامه الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)