إنذارات برصد ” نشر سالب” لبعض الحسابات بمواقع التواصل وصحفي يصف للمتظاهرين السجن مع المجرمين بـ أهوال القيامة

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “سكرين شوت”، لرسائل تحذيرية اس ام اس وردت إليهم في أرقامهم تحذرهم برصد نشاط ونشر سالب، عبر هذا الرقم، محذرة ” في حال استمراره ستكون عرضة للمحاكمة وفق قانون الطوارئ”.

وفي الأثناء كتب الصحفي السوداني ” حسين ملاسي” منبهاً المتظاهرين : ” أتمني من شباب الحراك توخي الحذر وتفادي الوقوع في يد السلطات، فتنفيذ حكم السجن على المدانين قضائياً في ظل قانون الطوارئ لا يكون في زنازين الأمن السياسي أو في أقسام السياسيين في السجون، وإنما مع المجرمين الجد جد، وهول ذلك الأمر أدنى قليلاً من أهوال يوم القيامة”.

مضيفاً: ” من جهة أخرى، أتمنى من المسئولين أن يخصصوا أقسام خاصة للمحكوم عليهم طوارئياً، إن ليس رفقاً بالحراكيين فرفقاً ببعض أبنائكم الذين انضموا للحراك وأوقعهم حظهم العاثر تحت طائلة أحكام محاكم الطوارئ، وربنا يحفظ ويغطي على الجميع”.

ومثل 870 متظاهر أمام محاكم الطوارئ لمحاكمات فورية بقانون الطوارئ خرجوا يوم الخميس بالخرطوم، وصدرت بحقهم أحكام تتراوح بين السجن شهرين و7 سنوات بجانب غرامات مالية، بتهم منها إثارة الشغب ، الإخلال بالسلامة العامة ،الإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الطرق العامة.

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وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا “قضت محكمة الطوارئ بالسجن 5 سنوات لأربعة متهمين بعد إدانتهم بمخالفة أمر الطوارئ رقم 2 والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن 3 سنوات كما أصدرت حكمها بالسجن 6 أشهر على متهم بمنطقة بحري”.

كما تم إبعاد متهم أثيوبي الجنسية من البلاد، في البلاغ بالرقم 347 المدون لدى قسم شرطة الرميلة لمشاركته في أعمال شغب وتجمهر بالخرطوم.

و أعلنت الرئاسة السودانية أوامر طوارئ شملت حظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب، والتي يتم الإعلان عنها والتعبئة لها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الأوامر حظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)