طارق علي بخيت أمينا مساعدا بمنظمة التعاون الإسلامي

أدى الأمين العام المساعد المنتخب للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت صلاح، القسم أمام مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر التي انعقدت يوم السبت في ابوظبي.
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