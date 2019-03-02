دعوة لإلغاء الوزارات الولائية ومنصب المعتمد

دعا الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، إلى إلغاء منصب المعتمد والوزارات الولائية والاستعاضة عنها بالمديريات، وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي ولتطوير الأداء والعمل بكفاءة وفاعلية وتقسيم المهام والاختصاصات الفرعية على الضباط الإداريين.
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