دعوة لإلغاء الوزارات الولائية ومنصب المعتمد

دعا الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، إلى إلغاء منصب المعتمد والوزارات الولائية والاستعاضة عنها بالمديريات، وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي ولتطوير الأداء والعمل بكفاءة وفاعلية وتقسيم المهام والاختصاصات الفرعية على الضباط الإداريين.

وأشار "فتحي"، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى ضرورة إنشاء مديريات عامة بدلاً عن الوزارات الولائية مثل المديرية العامة للصحة بالولاية، وربط مهامها مع الوزارات الاتحادية، وأن يديرها أصحاب الخبرات الذين تدرجوا في وزاراتهم كل حسب خبرته. وأشار "فتحي"، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إلى ضرورة إنشاء مديريات عامة بدلاً عن الوزارات الولائية مثل المديرية العامة للصحة بالولاية، وربط مهامها مع الوزارات الاتحادية، وأن يديرها أصحاب الخبرات الذين تدرجوا في وزاراتهم كل حسب خبرته.

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