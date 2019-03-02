كبر: السودان مؤهل من خلال كوادره ليتقدم في الرياضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امتدح نائب رئيس الجمهورية د. عثمان محمد يوسف كبر، مبادرة الاتحاد الوطني للشباب التي تهدف إلى تنظيم ملتقى تحضيري لمشروع رياضة الشباب لتحريك المجتمع، مؤكداً رعاية الدولة لهذا المشروع بما يخدم الأهداف الكلية.

وقال كبر خلال مخاطبته بدار الشرطة ببري، يوم السبت، الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن السودان مؤهل من خلال كوادره ليتقدم في الرياضة.

وأضاف أن هذا الملتقى له مهمة وقيمة في إطار هذا المشروع كمشروع مطروح من عدة زوايا، كما يسهم في إبراز قيم الرياضة وسط الشباب خاصة، كما أن الملتقى يحتوي على برنامج يضم أنواعاً متعددة من ضروب الرياضة لتحريك المجتمع ويتفاعل معه.

وقال كبر إن المستهدفين هم الشباب وإن الشباب هم ربيع الأمة، داعياً إلى اتساع هذه النفرة وأن تكون نفرة يشارك فيها المجتمع في كل ضروبها.

الشروق