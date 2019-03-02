السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر دبلوماسي سوداني، تأجيل استئناف مفاوضات سد النهضة، والتي كان من المقرر لها اليوم السبت، بطلب من الحكومة السودانية، نظرا لتوتر الأوضاع في البلاد

وأضاف المصدر، أن الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ودول المصب “مصر والسودان” كان سيتم عقده في القاهرة، على مدار يومين، وذلك في الثاني والثالث من مارس الجاري، لعرض وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاثة أعمال اللجان الفنية المستقلة لكل منهم.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في قمة ثلاثية مع كل من الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم 10 فبراير الماضي، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بحثت توفير مظلة سياسية لدعم المفاوضات الفنية حول سد النهضة، والتغلب على أية عراقيل في هذا الصدد، والعمل على تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأوضح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيسي أكد في هذا الصدد على أهمية العمل لضمان إتباع رؤية متوازنة وتعاونية لملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح وأهداف كل دولة من الدول الثلاث، ويحول دون الافتئات على حقوق الأخرى.

وأضاف راضي أن قادة الدول الثلاث أكدوا خلال القمة الحاجة إلى مشاركتهم لرؤية واحدة إزاء مسألة السد، تقوم على أساس اتفاق إعلان اتفاقية المبادئ الموقعة في مارس 2015 بالخرطوم، وإعلاء مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث في إطار المنفعة المشتركة.

وأشار المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزعماء الثلاثة توافقوا على عدم الإضرار بمصالح شعوبهم كأساس تنطلق منه المفاوضات، والعمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث، من خلال العمل على التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، أخذاً في الاعتبار ما يجمع الدول الثلاث من مصير واحد.