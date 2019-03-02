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الخليج 365:
فرغت شرطة سنار من التحقيق مع طائفتين من المتهمين كانت قد نشبت بينهما معركة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية، خلفت قتيلاً وعدداً من الجرحى، تم إسعافهم لتلقي العلاج.
وبحسب صحيفة (آخر لحظة) يعود سبب الحادث لخلاف المجموعتين حول قصب سكر يستخدم كعلف للأبقار وأن كل مجموعة ادعت ملكيتها للقصب موضوع القضية مما أدى لوقوع ملاسنات بينهم، تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخرين بجروح استدعت حجزهم لتلقي العلاج بالمستشفى، وتم تدوين بلاغ بالحادث والذي وقع في إحدى القرى بسنار، وألقت الشرطة القبض على مجموعة من المتهمين من الطرفين، وفرغت من التحقيق معهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة شخصين في اشتباكات بالاسلحة بالبيضاء لهذه الاسباب…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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