رئيس الآلية المشتركة لمراقبة الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان يتسلم مهامه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تسلم رئيس الآلية المشتركة لمراقبة الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان العميد الركن أحمد رابح علي حامد، مهامه خلفاً للعميد الركن ميرغني سعيد رحمه، خلال لقائه، يوم السبت، بأمانة الحكومة والي الولاية الفريق أحمد إبراهيم مفضل.
وقال رابح إن اللقاء جاء بغرض التنوير بالاستلام والمهام والتكاليف الجديدة، مؤكداً تعاونه ودعمه وسنده لحكومة الولاية، مشيراً إلى أنه سيكون واحداً من أعضاء أمن حكومة الولاية وذراعها الأيمن في مراقبة الحدود المجاورة وتقديم المطلوبات كافة.
من جانبه، أوضح العميد الركن ميرغني سعيد محمد رحمة، المنتهية فترة عمله بالآلية، عن استمرارية التعاون مع حكومة الولاية من أجل السلام والتنمية، مشيداً بأداء الوالي ونيله ثقة الرئيس بتولي مهام الولاية للعبور بها إلى آفاق أكثر سلاماً وأمناً.
الشروق
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