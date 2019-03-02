الخرطوم تدابير لضبط توزيع حصص الدقيق

أمنت السلطات بالخرطوم على اتخاذ المزيد من التدابير لضبط توزيع حصص الدقيق المقررة للمخابز وتأمين سلعة الخبز للمواطنين.

ووقف الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم ومدير شرطة المحلية اللواء علي محمد عثمان وقفت على عمل الآلية الرقابية المشرفة على توزيع الدقيق للمخابز من المطاحن ومتابعة إنتاج الخبز والضوابط المعمول بها الهادفة لإغلاق الباب تماماً على تسريب وتهريب السلع الاستراتيجية المهمة.

حيث كشف الاجتماع بحسب سونا – عن مزاولة (306) مخبز آلي وتقليدي العمل على مستوى المحلية تستهلك يومياً بما يعادل السبعة آلاف جوال من الدقيق المدعوم، حيث شدد الاجتماع على ضرورة فرض المزيد من الآليات الرقابية على السلعة بمشاركة جميع الجهات المعنية.

ونوهت اللجنة إلى إغلاق أي مخبز يثبت تلاعبه في الحصص المقررة له من الدقيق أو لعدم التزامه بأوزان الخبز المعتمدة، إلى ذلك أشادت اللجنة بالمعالجات الإدارية والمراقبة الأمنية من قبل الأجهزة المختصة على المخابز مما أوجد استقراراً في سلعة الخبز المطروحة للمواطنين خلال الأيام الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)