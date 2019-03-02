الكوكي يراهن على روح الفريق ومدرب زيسكو يتحداه

أكد جورج لوندامينا مدرب زيسكو جاهزية فريقه لمباراة غد أمام الهلال، مشيرًا إلى أن اللقاء صعبًا ويحتاج إلى تعامل خاص.

وقال جورج في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم السبت بالمركز الإعلامي لنادي الهلال، إنهم مطالبون بالتوازن، حتى يعود الفريق إلى موقعهم الطبيعي في المجموعة بعد خسارتهم لنقطتين في المرحلة السابقة. وذكر مدرب زيسكو أن يعوّل على خبرة لاعبيه ورغبتهم في تحقيق الفوز على الهلال والحصول على نقاط تدعم موقفهم في المنافسة، وتابع: علينا أن نتحلى بالصبر والهدوء والاحترافية، وسنقدّم كل ما لدينا من أجلّ أن نعيد التوازن في المجموعة.

من جانبه قال التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للهلال إن مباراتهم أمام زيسكو الزامبي صعبّة، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون النقاط من أجل المضي قدّما نحو المراكز الأمامية، مؤكدًا أنه يراهن على روح الفريق والحماس والرغبة الجادة في تحقيق الفوز.

وقال الكوكي إن تأهل الفريق للدور المقبل يتوقف على فوزه غداً.

وأضاف: هذه مرحلة جمع النقاط، وتأهلنا يتطلب تحقيق الانتصار وسنعمل من أجل ذلك.. وأشار الكوكي أنه لم يقرر بشأن مشاركة السمؤال ميرغني من عدمها، موضحًا أن اللاعب سيخضع لفحوصاتٍ جديدة للتأكد من مدى إصابته ونسبة مشاركته.

وأكّد الكوكي أنه واثق من تقديم فريقه لمباراة كبيرة أمام زيسكو الزامبي، مبينًا أن منافسهم فريق مميز ومباراة الغد تختلف عن الجولات السابقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)