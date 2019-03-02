الحاج آدم يوسف: البشير يقود وحدة السودان

قال القيادي بالمؤتمر الوطني د. الحاج آدم يوسف، إن رئيس الحزب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، فوض صلاحياته لنائب رئيس الحزب مولانا أحمد هارون حتى يفي بوعده ويقف على مسافة واحدة من الجميع ليقود وحدة السودان.

ودعا يوسف خلال مخاطبته، يوم السبت، المؤتمر العام لمحلية شرق النيل ضمن مؤتمرات بناء المؤتمر الوطني بمحليات ولاية الخرطوم، بحضور عدد من قيادات المؤتمر الوطني بالمركز والولاية، دعا الشباب الذي يتظاهر في الشارع أن يقدم أفكاره الوطنية مباشرة للرئيس والولاة، موضحاً أنهم الآن قوميون ومتاحون لكل القوى السياسية من مواقعهم التي يشغلونها بالعاصمة والولايات.

وشدد على أن عضوية المؤتمر الوطني، يجب أن يكونوا أدوات لتوحيد الصف على المستويات كافة، مجدداً دعوة المؤتمر الوطني لكل القوى السياسية بأن يعملوا جميعاً من أجل بناء الوطن وحفظ أمنه.

وأضاف يوسف بحسب الشروق – أن السودان يمر الآن بمرحلة دقيقة وظروف استثنائية، وأبان أنها ليست أقسى أو أصعب من التي مر بها من قبل وتجاوزها.

وأبدى تفاؤله بالقرارات والخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية لعبور الظروف والأزمات الحالية، مشيداً بأجواء الأمن والسلام التي يعيشها السودان في مختلف أرجائه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)