الخرطوم وواشنطن تفاهمات بشأن إستئناف الحوار الثنائي

التاريخ: 02-مارس-2019
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جددت الحكومة مطالبتها للإدارة الأميركية بضرورة رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال جولات التفاوض القادمة، في وقت أكدت فيه أنها قطعت شوطاً كبيراً في المشاورات بشأن إستئناف الحوار الثنائي.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع بوزارة الخارجية في تصريح بحسب (smc) إن الجانبان توصلا إلى تفاهمات خلال اللقاءات المستمرة بين الجانبين من أجل الوصول إلي صيغة محددة لتحديد أجندة ومحاور الحوار الثنائي ، مشيراً إلي هناك تعاون واضح ووثيق من قبل السودان في مكافحة الإرهاب، وأضاف هذا التعاون مشهود به من قبل المعنيين من كبار المسؤولين الأمريكيين.
ودعا المصدر إلي تحفيز السودان وإعانته حتى يقوم بدوره كاملاً في إطار التعاون بين البلدين، وقال السودان حريص على استمرار التعاون مع الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب والمجالات الأخرى الاقتصادية والثقافية والاستثمارية وغيرها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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