البنك المركزي: طرح العملة فئة 500 جنية نهاية مارس

ضخ بنك السودان المركزي 3 مليار جنيه في حسابات البنوك خلال الإسبوع الماضي، لمقابلة احتياجات المواطنين من النقود.



وأكد مدير البنك، محمد خير الزبير، وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة 500 جنيه إلى مطبعة العملة، متوقعًا طرحها للتدوال في نهاية مارس الجاري.



وقال أن البنك يقوم بتسليم البنوك مبلغ 200 مليون يوميًا ، لضخها عبر الصرافات الآلية؛ مشيرًا إلى الانفراج النسبي في مسالة السيولة.