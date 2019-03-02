ضخ بنك السودان المركزي 3 مليار جنيه في حسابات البنوك خلال الإسبوع الماضي، لمقابلة احتياجات المواطنين من النقود.
وأكد مدير البنك، محمد خير الزبير، وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة 500 جنيه إلى مطبعة العملة، متوقعًا طرحها للتدوال في نهاية مارس الجاري.
وقال أن البنك يقوم بتسليم البنوك مبلغ 200 مليون يوميًا ، لضخها عبر الصرافات الآلية؛ مشيرًا إلى الانفراج النسبي في مسالة السيولة.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي: طرح العملة فئة 500 جنية نهاية مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.