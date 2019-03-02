ولفرهامبتون يهزم كارديف سيتي بنتيجة 1/2

نجح نادي ولفرهامبتون في تحقيق الفوز على فريق كارديف سيتي، بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث أحرز جوتا هدف الولفز الأول في بداية اللقاء، وعزز البرتغالي خيمينز النتيجة بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.