اعتقال 18 من داعش في الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، اعتقال 18 عنصراً من داعش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب محمد جاسم من شرطة نينوى إن "القوات الأمنية داهمت اليوم ثلاثة أحياء سكنية هي التحرير والزهور والمحاربين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بتسلل عناصر من عصابات داعش ودخولهم إلى هذة الأحياء السكنية، وقد تمكنت من اعتقال 18 داعشيا بينهم أبو عزت العراقي وهو مسؤول الإعدامات في التنظيم".

وأشار النقيب جاسم إلى أنه "تم اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".