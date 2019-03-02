اعتقال 18 من داعش في الموصل

وأشار النقيب جاسم إلى أنه "تم اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".
يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تقوم بحملات مداهمة وتفتيش في معظم مناطق محافظة نينوى بحثاً عن عناصر تنظيم داعش وخاصة الذين يتسللون من المناطق السورية المجاورة لمحافظة نينوى.
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