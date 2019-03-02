اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اعتقال 18 من داعش في الموصل

0 نشر
0 تبليغ

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، اعتقال 18 عنصراً من داعش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.
وقال النقيب محمد جاسم من شرطة نينوى إن "القوات الأمنية داهمت اليوم ثلاثة أحياء سكنية هي التحرير والزهور والمحاربين في الجانب الأيسر من مدينة الموصل على خلفية معلومات استخباراتية تفيد بتسلل عناصر من عصابات داعش ودخولهم إلى هذة الأحياء السكنية، وقد تمكنت من اعتقال 18 داعشيا بينهم أبو عزت العراقي وهو مسؤول الإعدامات في التنظيم".

وأشار النقيب جاسم إلى أنه "تم اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تقوم بحملات مداهمة وتفتيش في معظم مناطق محافظة نينوى بحثاً عن عناصر تنظيم داعش وخاصة الذين يتسللون من المناطق السورية المجاورة لمحافظة نينوى.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 18 من داعش في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى