الصادق المهدي يدعو الرئيس البشير إلى التنحي

وجه رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، نداءاً الى الرئيس السوداني، عمر البشير؛ يدعو فيه إلى التنحي عن الحكم ورفع حالة الطوارئ وإيقاف التنكيل بالمدنيين العزل، لأن إعلان الطوارئ، وعسكرة الحكومة يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة مع الشعب.

وقال "المهدي" في تصريحات له اليوم السبت: " على البشير أن يبدي استعدادا للقاء القوى الشعبية والمهنية المدنية للاتفاق على تفاصيل العبور نحو النظام الجديد".



ورفض المهدي؛ طلب لجهاز الأمن السوداني؛ بالغاء ندوة لقوى المعارضة والتي ستقام مساء اليوم السبت بدار الحزب بامدرمان. مشيرًا إلى أن الحكومة شعرت بخطورة إقامة نشاط قوى الحرية والتغيير المعارضة لذلك قامت بمنعه، بالإضافة إلى أن "قوات الأمن بأعداد كبيرة تحاصر دار حزبه؛ وتمنع الجماهير من الدخول".

