ديفيد هاربور يظهر في إعلان تشويقي جديد لفيلم HELLBOY

نشرت الصفحة الرسمية على فيسبوك لشركة MRAVEL للإنتاج بالولايات المتحدة الإعلان التشويقي الجديد للنجم ديفيد هاربور في شخصية hellboy أو فتى الجحيم التي يقدمها في نسخة جديدة من الفيلم.
وسبق أن طرحت marvel جزأين من hellboy من بطولة النجم رون بيرلمان الأول كان في عام 2004، والثاني كان في عام 2009.
وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة marvel مدى التغيير الذي ظهر على ديفيد هاربور بعد قضائه لشهور طويلة في التدريب لاكتساب الهيئة المناسبة للدور.
كما أظهر الإعلان التشويقي الجديد النجمة ميلا جوفوفيتش التي تجسد أحد الأدوار الرئيسية بالفيلم وتؤدي شخصية blood queen.
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