فقدان 50 شخصا بانفجار خط أنابيب للنفط والتدافع في نيجيريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت السلطات النيجيرية، السبت، إن أكثر من 50 شخصا في عداد المفقودين جراء انفجار أنبوب نفط وحدوث تدافع جنوبي البلاد.

وقال جيمس أوريووريو، المتحدث باسم مجلس نيمبي نينغى، لوكالة “أسوشيتد برس” إن الانفجار الذي وقع الجمعة، تسبب في تسرب نفطي هائل في مملكة نيمبي بولاية بايلسا الجنوبية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان خط الأنابيب قد أغلق أم لا.

تجدر الإشارة أن منطقة دلتا النيجر ملوثة للغاية، وعادة ما تؤكد شركات النفط أن غالبية حوادث تسرب النفط تكون ناجمة عن تخريب أو سرقة أو تكرير غير قانوني.

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