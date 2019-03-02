إنشاء مركز مرجعي لضبط جودة الصمغ العربي

الخليج 365 :

كَشَفَ خبير الصمغ العربي، عضو لجنة المؤتمر العالمي للصمغ العربي المُزمع عقده بالخرطوم في الأول من مايو المقبل، د. عبد الماجد عبد القادر، عن إعلان إنشاء المركز الإفريقي المرجعي لضبط الجودة لسلعة الصمغ العربي بالسُّودان ضمن فعاليات المُؤتمر، بجانب إنشاء بورصة دولية مُرتبطة مع البورصات العالمية، وإنشاء الاتحاد الإفريقي للدول المُنتجة والمُصدِّرة للصمغ العربي على غرار مُنظّمة الأوبك.

وأكّد خلال اجتماع اللجنة، دعوة وزراء الصناعة والتجارة في الدول الإفريقية المُكوّنة لحزام الصمغ العربي وعددها (16) دولة، من بينها (10) دول تُشكِّل الدول الرئيسة المُنتجة للصمغ العربي في العالم والتي يتبوأ فيها السودان المَرتبة الأولى عالمياً، حيث ينتج 80% من الإنتاج العالمي، إلى جانب دعوة الزبائن التقليديين المُستهلكين لسلعة الصمغ العربي من دول أوروبا الغربية، خاصةً فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، هولندا، إضافةً إلى دول شرق آسيا مثل الصين، الهند، كوريا الجنوبية، ماليزيا واليابان والتي تستورد الصمغ العربي من السودان بصورة مُباشرةٍ أو غير مُباشرةٍ، إلى جانب دعوة الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها أكبر مُستوردٍ للصمغ العربي من السودان، حيث تستورد 80% من احتياجاتها من السودان.