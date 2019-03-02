قناة الجزيرة تكشف صور و لقطات حصرية من داخل بيت القنصل السعودي باسطنبول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت قناة الجزيرة القطرية، إّنها ستكشف أول صور ولقطات حصرية من داخل بيت القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي تتعلق بتفاصيل التخلص من جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وستُنشر اللقطات ضمن برنامج “ما خفي أعظم”، الذي يقدّمه الصحفي تامر المسحال.

وستُعرضُ الحلقة يوم غدٍ الأحد الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتحمل الحلقة التحقيقية عنوان “أين الجثة”، تتضمن مشاهد ووثائق للمرة الأولى عن القضية، فضلاً عن شهاداتٍ حصرية.وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.