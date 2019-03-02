فضائية الهلال تخطف “لوشي” وتوقع معها عقداً حصرياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت مذيعة قناة سودانية 24 آلاء المبارك والشهيرة بـ”لوشي” عقداً حصرياً مع قناة الهلال لمدة عام، وذلك في صفقة تم الإعداد لها بسرية تامة منذ ما يقارب الثلاثة أشهر، وكشفت مصادر أن مديرة القناة فاطمة الصادق هي من قادت المفاوضات مع “لوشي” واستطاعت إقناعها بالانضمام للقناة الزرقاء .

على ذات السياق زادت المصادر أن “لوشي” كانت سعيدة للغاية أثناء توقيع العقد، بينما تلقت التهاني والتبريكات من زملاءها الجدد في قناة الهلال، والذين أعرب بعضهم عن سعادتهم الكبيرة بانضمامها، وذلك لما تملكه من تأثير سواء على الشاشة أو في مواقع التواصل الاجتماعي .

الجدير بالذكر أن قناة الهلال ومنذ انطلاقة بثها أخذت حظ وافر من المشاهدة والقبول في الأوساط المختلفة، وتعتبر “لوشي” إحدى المذيعات المثيرات للجدل في السودان، ذلك الجدل الذي صاحبها منذ ظهورها الأول على الشاشة.

حيث انقسم الكثيرون حول تجربتها، فالبعض أكد أنها مذيعة جميلة بلا إمكانيات، بينما ذهب آخرون إلى أنها ذات إطلالة مريحة وحضور طاغ على الشاشة، قبل أن تباغت “لوشي” الجميع وتكشف خلال حوار صحفي شهير قبل سنوات، عن عدم إلمامها بالرياضة أو الثقافة أو السياسة، وهو التصريح الذي فتح عليها أبواب النقد الكثيف.

بالمقابل وبحسب خرطوم ستار، تمتلك “لوشي” واحدة من أكبر صفحات الفيس بوك في السودان، تلك الصفحة التي تكتظ بما يقارب المائة والخمسون ألف معجب، أولئك الذين يتفاعلون بشكل غير عادي مع بوستات “لوشي” ويقومون بالتعليق عليها بشكل (جنوني) .