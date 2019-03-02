رغم التهديد الأمريكي بالعقوبات القاسية… تركيا تعلن موعد تسلمها “إس-400” من روسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن روسيا ستسلم أنقرة منظومة “إس-400” الصاروخية، خريف العام الجاري.

وأضاف الوزير التركي، أن هذه الصفقة قطعية والتراجع عنها غير وارد، وفقا لقناة “تي.آر.تي” التركية

وتابع: “ما كان لنا أن ننتظر أكثر، نحتاج لحماية أجوائنا، فالأخطار تحيط بنا، بما فيها التهديدات الصاروخية. مؤخرا وبعد عامين من إرسالنا طلب شراء باتريوت، جاءنا أول رد إيجابي وتحدث الأمريكيون عن استعدادهم لبيع المنظومة”.

وأوضح: “يهمنا في هذا الإطار ثلاثة أمور، السعر، ومدة التسليم، وإمكانية الإنتاج المشترك أو نقل التقنية مستقبلا”.

ووقعت تركيا نهاية العام 2017 اتفاقية مع روسيا في أنقرة لشراء “إس-400” حيث أصبحت تركيا بذلك ثاني دولة تشتري المنظومة من روسيا.

وكان جاويش أوغلو، قال في تصريحات سابقة لقناة “أن تي في” التركية: “نرفض فرض أمريكا علينا شرط إلغاء صفقة منظومة إس — 400 من أجل بيع منظومة باتريوت”.

وأوضح جاويش أوغلو أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم جدوى النقاش حول صفقة شراء أنقرة للمنظومة الروسية، على اعتبار أن الصفقة قد تمت.

كان مسؤولون أمريكيون قد حذروا من أن شراء تركيا أنظمة إس-400 الروسية الدفاعية سيعرض صفقة بيع طائرات إف-35 لتركيا للخطر وربما يؤدي أيضا لفرض عقوبات أمريكية.

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