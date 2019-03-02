القاهرة : السودان لم يُنفّذ قرار رفع حظر المنتجات المصرية

الخليج 365 :

دفع رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري محمد فرج عامر، بطلب إحاطة لرئيس المجلس، د. علي عبد العال، لتسليمه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء “الخارجية والصناعة والتجارة والكهرباء” بشأن عدم تنفيذ السودان قرار رفع الحظر عن الصادرات المصرية.

وأكد عامر بحسب صحيفة (المصري اليوم) أمس، أن السودان لم يلتزم بتنفيذ ما وعد به برفع الحظر عن الصادرات المصرية، رغم إعلان الرئيس عمر البشير إلغاء حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية من مصر أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للخرطوم.

ونوّه إلى أن حظر المنتجات المصرية استمر ـ (17) شهراً منذ وقف استيرادها، وأشار إلى أن البلدين وقّعا خلال الزيارة (12) اتفاقية في مختلف مجالات التعاون، واتفقا على إكمال ربط شبكة الكهرباء بينهما، إضافة لربط البلدين بخط سكة حديد.