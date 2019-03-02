الكوكي يختار التّشكيلة الأساسية لزيسكو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

الهلال يجري مرانه الختامي مساء اليوم استعداداً لزيسكو

يَخُوض الجِهَاز الفني للهلال مساء اليوم تَدريبه الختامي بمُشاركة جميع اللاعبين وذلك بملعبه، تحت إشراف المدير الفني للفريق التونسي نبيل الكوكي، وسَيُحاول الجهاز الفني الوصول إلى التّشكيلة التي سيدفع بها في مُباراة يوم غدٍ أمام زيسكو الزامبي في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) والتأكيد على جاهزية اللاعبين لخوض المُواجهة.

إلى ذلك، نَفّذَ الجهاز الفني الفني للهلال جُملة التدريبات التّكتيكية والفنية في مران الفريق الرئيس، حيث أخضع الكوكي اللاعبين للتدريب على كامل الملعب، وقف خلالها على مدى جاهزية التشكيلة الأساسية التي سَيلعب بها أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين وفقاً لخاناتهم داخل المُستطيل الأخضر لأداء تمارين إضافية ليُختتم المران بتقسيمة قوية شهدت تنافساً قوياً بين اللاعبين لاقتحام التوليفة الأساسية لفريق الهلال وسط تفاعلٍ من قِبلَ الجَماهير.

من جانبه، كشف عبد المنعم جميل مدير دائرة الكرة عن برنامج الفريق للفترة المُقبلة، وقال إنّ اللاعبين انتظموا في معسكرٍ مقفولٍ بفندق النادي في (الجوهرة الزرقاء)، حتى موعد المواجهة الإفريقية المرتقبة أمام زيسكو يونايتد مساء غد الأحد، وعن موقف الإصابات بالفريق، أكد جميل أن موفق صديق هو اللاعب الوحيد حالياً بكشوفات الهلال الذي يتواجد في فترة راحة علاجية، في حين أوضح وصول اللاعب نزار حامد، وقال إنّ اللاعب سيقدم تقرير رحلته العلاجية للإطار الطبي قبل انخراطه في التدريبات والاستفادة من جهوده في مرحلة المجموعات.