المركزي: طرح العملة فئة (500) جنيه نهاية مارس

أكد بنك السودان المركزي استمرار استلام البنوك للأوراق المالية بصورة يومية وراتبة، في وقت أعلن فيه عن استلام البنوك أكثر من (3) مليار جنيه خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الدكتور محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي في تصريح بحسب (smc) إن البنك يقوم يومياً بتسليم البنوك مبلغ (200) مليون ليتم ضخها عبر الصرافات الآلية لتوفير احتياجات المواطنين من النقود، مؤكداً وجود انفراج نسبي حسب الإحصاءات الرسمية، متوقعاً تحسن الأمور كثيراً مع مرور الأيام.

وكشف “الزبير” عن وصول الأوراق الخاصة بطباعة فئة (500) جنيه إلى مطبعة العملة يوم 3 مارس وبدء الدخول في خط الإنتاج يوم 5 مارس المقبل متوقعاً طرحها وإصدارها في الأسبوع الثالث من شهر مارس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)