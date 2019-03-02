اتحاد المصارف العربية: واشنطن حريصة على التعامل مع البنوك السودانية

التاريخ: 02-مارس-2019
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أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح عن لقاء مرتقب خلال مارس الجاري يجمعه مع مساعد وزير الخزينة الأمريكية مسؤول العقوبات بواشنطن بشأن مناقشة رفع أسم السودان من القائمة الأمريكية وإعادة التراسل المالي مع المصارف السودانية .
وقال فتوح في تصريح بحسب (smc) إن السودان استوفى كل الاشتراطات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبيناً أنه سيطلع مسؤول العقوبات الأمريكية بالتقرير الإيجابي الذي صدر حول السودان مؤخراً، مؤكداً أنه من خلال التواصل واللقاءات مع الجانب الأمريكي أن واشنطن حريصة بالتعامل مع جميع المصارف العالمية بما فيه البنوك السودانية .
وأوضح فتوح أن اتحاد المصارف العربية سيواصل مجهوداته مع إدارة المراقبة المصرفية الأمريكية بشأن استعجال فك حظر التراسل المالي والمصرفي مع السودان وزاد قائلاً (خلال هذا العام ستسمعون أخبار إيجابية بشأن التراسل المالي مع المصارف العالمية والدولية ) .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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