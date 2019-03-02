التاريخ: 02-مارس-2019
169 مشاهدة
أجرى الهلال، في العاشرة من صباح اليوم السبت، تدريبه الختامي لمواجهة زيسكو الزامبي في السادسة من مساء غد الأحد، في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية، وشارك في التدريب كل اللاعبين عدا المصابين، وركز فيه المدرب التونسي نبيل الكوكي على الجوانب التكتيكية وسط روح معنوية عالية للاعبين وتأكد غياب المدافع الأيمن السموأل ميرغني للإصابة واستقر الكوكي على الدفع بزميله أطهر الطاهر الذي استعان به المدرب في الوسط خلال مباراة اندولا التي انتهت بالتعادل (1/1).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال ينهي المناورات والكوكي يختار بديل السموأل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.