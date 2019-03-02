حارس المريخ يدعم زميله المصاب

التاريخ: 02-مارس-2019
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سارع منجد النيل، حارس مرمى المريخ، إلى دعم زميله ضياء الدين محجوب والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصيلبي للركبة، في الشوط الأول من مباراة فريقه الأخيرة أمام مضيفه النجم الساحلي في ذهاب نصف نهائي كاس زايد للأندية العربية .
حيث كتب منجد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): (ضياء أطيب زول ياخ كورة وأخلاق ألف ألف سلامة عليك إن شاء الله ربنا يواليك بالعافية وترجع لينا أحسن من أول).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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