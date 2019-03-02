مجلس المريخ يناقش ملف التسجيلات ويسلم اللاعبين مستحقاتهم

ترأس الأستاذ محمد الشيخ مدني، رئيس نادي المريخ، الاجتماع الذي عقده مجلسه ظهر اليوم بالمكتب التنفيذي بحضور المدير الفني للفريق يامن الزلفاني واللواء حقوقي عبد المنعم النذير، اللواء كمال شقّاق، العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين نائب أمين المال، علي أسد نائب الرئيس، محمد موسى الكندو مساعد الرئيس، أحمد مختار نائب الأمين العام والمدير التنفيذي دكتور مدثر خيري.

وأمن الاجتماع أن التسجيلات التي تنطلق في السابع من مارس الحالي ستكون محدودة جداً وبناء على رؤية المدرب،وقرر المجلس تسليم جميع اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة.. وتجديد الثقة في كامل المجموعة كأولوية قبل الشروع في خوض التسجيلات التكميلية تقديراً لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية، والأداء المميز محلياً وعربياً، كما وفق المجلس على آخر تطورات عناصر الفريق الأول بتونس (بكري المدينة، ضياء الدين محجوب، محمد الرشيد، احمد ادم ومحمد عبد الرحمن) الذين يخضعون للعلاج تحت إشراف التونسي أحمد العابد والمدرب العام رمزي العرفاوي.

وناقش الاجتماع خيارات الجهاز الفني ومقترحاته لإضافات نوعية لفريق الكرة الأول خلال التسجيلات التكميلية القادمة، مع التأمين على إعادة النيجري مجيد سومانا المتواجد ببلاده والسماني الصاوي الذي ينتظر وصول شهادة نقله الدولية من ليبيا بعد انتهاء إعارته لفريق الاتحاد الليبي منذ أكتوبر من العام الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)