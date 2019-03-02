ماذا قال أحمد هارون خلال عملية التسليم والتسلم؟

التاريخ: 02-مارس-2019
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اكتملت بالمركز العام للمؤتمر الوطني إجراءات التسليم والتسلم بين نائب الرئيس لشؤون الحزب السابق د. فيصل حسن إبراهيم وخلفه الذي انتقل إليه التكليف مولانا أحمد محمد هارون بحضور رؤساء القطاعات وأمناء الأمانات ورؤساء الدوائر بالحزب.
وأكد د. فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية يوم السبت عقب مراسم التسليم والتسلم بأن جميع قيادات الحزب ستصطف خلف قيادته الجديدة من أجل إكمال المشروعات التي تمضي والمشروعات التي تتطلبها المرحلة الجديدة متمنياً التوفيق والسداد لخلفة مولانا هارون.
ومن جهته أعلن نائب رئيس الحزب مولانا أحمد محمد هارون بحسب صحيفة الأنتباهة أون لاين بأن الحزب سيشهد سياسات جديدة في مرحلة التحول المقبلة وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والعطاء الثر الذي قدمه د. فيصل في قيادة الحزب بأعلى درجات الكفاءة عبر بها الحزب لبر الأمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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