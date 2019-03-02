في خطوة مفاجأة ..الرئيس التنفيذي لمؤسسة ونسي يقدم استقالته

في خطوة وصفت بالمفاجأة دفع الدكتور صلاح الدعاك الرئيس التنفيذي لمؤسسة صلاح ونسي لأبحاث ومكافحة السرطان باستقالته لمجلس إدارة المؤسسة وذلك خلال الاجتماع العادي الدوري للمجلس الذي تم من خلاله مناقشة تقرير الأداء للعام 2018 وإجازة خطة العام 2019.

وتم قبول الاستقالة من قبل المجلس وفق المسوقات التي دفع بها الدعاك للمجلس، فيما أشاد مجلس الإدارة برئاسة المهندس حبيب الله بابكر بأداء التقرير 2018 كما تم الإشادة بالجهد الكبير الذي قدمه الدعاك لمسيرة المؤسسة منذ تأسيسها في أواخر العام 2016حيث غطت رسالة المؤسسة جميع شرائح المجتمع وغطت مساحة إعلامية كبيرة تحمل رسالة التوعية. عطفاً عن افتتاح المركز المرجعي للمؤسسة بالمستشفى الأكاديمي و 11 مركزاً آخر بالعاصمة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن المؤسسة لها عدد من المؤتمرات الداخلية والعالمية كما يحمد له أن دخلت المؤسسة حيز العالمية خلال العامين من عمرها بالشراكة مع جامعة جوتنبيرج بألمانيا وجامعة هارود بأمريكا واتحاد الإغاثة العالمي الإسلامي بأمريكا إضافة إلى مجموعة مستشفيات ميوت العالمية بالهند ومركز الحسين للسرطان بالأردن. كما خلقت المؤسسة علاقات متميزة مع المؤسسات الصحية بالداخل مع منظمة الصحة العالمية واليونسيف وإنشاء شبكة المنظمات العاملة في مجال السرطان بالسودان. كما عملت على بناء شراكات مع منظمات المجتمع المختلفة. و حققت نجاحاً كبيراً في تطوير الحركة الرياضية وإقامة عدد من البرامج والأنشطة الرياضية باعتبار أن الرياضة خط الدفاع الأول ضد السرطان.

يذكر أن الدكتور صلاح الدعاك يعد من الشباب الواعدين على مستوى العالم وسبق له العمل بعدد من المؤسسات الدولية في أفريقيا ( كينيا والصومال وأثيوبيا والعالم العربي المدير القطري للإغاثة الإسلامية البريطانية بالعراق والأردن ) كما عمل مديراً إقليمياً لاتحاد الإغاثة الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية والعضو المنتدب لمنتدى الفكر العربي بالأردن ومسؤول قطاع الجاليات بالمجلس الأعلى للجاليات في العالم وله عدد من الأوراق والبحوث العلمية كما يعمل أستاذاً جامعياً بعدد من كليات الطب بالسودان وكاتب مشارك بعدد من الصحف السودانية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)