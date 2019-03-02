برلماني يلمح بإمكانية تمرير قانون الطوارئ بالأغلبية

أعلن عثمان نمر رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني اكتمال الترتيبات لعقد الجلسة الطارئة التي أعلنتها الهيئة التشريعية القومية الأربعاء المقبل لمناقشة وإجازة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد التي أعلنها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في خطابه للأمة السودانية مؤخراً.

وأوضح نمر في إفادات له صباح يوم السبت لإذاعة أم درمان (صدي الأحداث) أن قرار الطوارئ بنص الدستور يعرض على الهيئة التشريعية بعد 15 يوماً من إصداره لمناقشته وإجازته، مشيراً إلى أن الهيئة من حقها الموافقة أو الرفض أو التعديل.

وأكد نمر بحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء إن الإتجاه العام يشير إلى موافقة كافة الكتل البرلمانية على القرار خاصة وأن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً تستدعي اتخاذ تدابير طارئة لمواجهتها ، مضيفاً أن النصاب القانوني لإجازة أمر الطوارئ بموافقة نصف الأعضاء زائد 1 (50+1) وهي الأغلبية البسيطة حسب لائحة الهيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)