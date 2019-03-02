اقتصادي يدعو لإلغاء منصب المعتمد

التاريخ: 02-مارس-2019 فى : أخبار 74 مشاهدة دعا الباحث والمحلل الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي إلى إلغاء منصب المعتمد وذلك لتقليل الإنفاق الحكومي ولتطوير الأداء والعمل بكفاءة وفاعلية وتقسيم المهام والاختصاصات الفرعية على الضباط الإداريين. كما دعا في تصريح بحسب (سونا ) إلى إلغاء الوزارات الولائية وإنشاء مديريات عامة مثل المديرية العامة للصحة بالولاية وربط مهامها مع الوزارات الاتحادية وأن يديرها أصحاب الخبرات الذين تدرجوا في وزاراتهم كل حسب خبرته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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