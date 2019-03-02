(237) نزيلاً يجلسون لامتحانات الشهادة

أكد مدير الادارة العامة للسجون والاصلاح، الفريق شرطة (حقوقى) حاتم النور جاهزية ادارته لتوفير وتهيئة البيئة الصالحة للنزلاء الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية، مؤكداً هدوء الاحوال بجميع المراكز بسجون البلاد بعد ان جلس اليوم عدد (237) نزيل ونزيلة لاداء الامتحانات بجميع الدور الاصلاحية بالبلا.

وأشاد لدى تفقده اليوم مدرسة مدينة الهدى الاصلاحية بمدينة الهدى الاصلاحية مركز رقم (548) والذى ضم عدد (84) نزيل جلسوا للامتحانات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بعد ان تم توفير كافة معينات العمل الفنية من مناهج وأساتذة.

وأكد استمرار جهود ادارته فى ترقية وتطوير البرامج الاصلاحية الثقافية والرياضية والاجتماعية اضافة الى برامج الدينية فى الدعوة وحفظ القرأن الكريم .

وجدد اللواء شرطة الكامل الجيلانى أبوشامة مدير مدينة الهدى الاصلاحية الحرص على توفير كافة متطلبات النزلاء الممتحنين لهذا العام حتى يحققوا نتائج طيبة تؤهلهم للالتحاق بالجامعات السودانية ومن ثم يصبحوا مواطنين فاعلين وصالحين فى المجتمع، مشيدا بتعاون أسرة التعليم بمحلية امبدة فى التعاون مع المدينة فى تهئية المركز .

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ومن جانبه أوضح اللواء شرطة حسن عبدالقادر كمبال مدير السجن الاتحادى كوبر ان عدد (37) نزيل جلسوا اليوم لاداء امتحانات الشهادة السودانية بعد ان اكتملت كافة الترتيبات بتنسيق وتعاون بين ادارة السجن الاتحادى وادارة التعليم بمحلية بحرى .

فيما أشارت العقيد شرطة سلوى احمد يوسف مدير دار الفتيان الى جلوس عدد (21) نزيل ونزيلة بعد ان تم توفير كافة مطلوباتهم الفنية .

ونفيد بان مدير الادارة العامة للسجون والاصلاح وقف اليوم على سير امتحانات الشهادة السودانية بكل من مدينة الهدى الاصلاحية غرب امدرمان اضافة الى السجن الاتحادى بكوبر ودارالفتيان بالخرطوم بحري واطمأن على اكتمال كافة الترتيبات ووجه بسرعة معالجة أى اشكالات قد تحدث.