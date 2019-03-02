ابو شنب يتعهد بإنفاذ مشروعات البنية التحتية بجنوب دارفور

أكد والي جنوب دافور المكلف الفريق ركن احمد علي ابو شنب، التزامه بإنقاذ كافة القرارات والموجهات التي أصدرتها رئاسة الجمهورية الأخيرة للولاة الجدد بجانب إنفاذ ماتبقى من مشروعات البنية التحتية التي يجري العمل بها بصورة طيبة بالولاية .

وأعرب ابو شنب في تصريح صحفي خلال اجتماع مجلس الوزراء عقب عملية التسليم والتسلم في مدينة نيالا السبت، عن سعادته وشكره لرئاسة الجمهورية لنيل الثقة في تكليفه واليا لجنوب دارفور.

وقال ان الولاية من أكثر الولايات آمنا واستقرارا من خلال التنوير المفصل الذي قدمه له الوالي السابق آدم الفكي محمد الطيب.

وأشاد بجهود الوالي السابق لما قدمه من مشروعات التنمية والإعمار والتعايش السلمي والمصالحات خلال الفترة السابقة.

Advertisements

وأعلن ابو شنب عن تكليف الحكومة التي تم تكوينها خلال الأيام الماضية من وزراء ومعتمدين بأن ظلوا باقيين في أماكنهم السابقة.

وشدد على تواجد المعتمدين في محلياتهم لمتابعة أعمالهم الأمنية والإدارية تطويرا وتجويدا للأداء بسطا لهيبة الدولة وحفاظا على الأمن والاستقرار بالولاية ومحلياتها كافة.

وفور وصول قام ابوشنب بجولة تفقدية بغرض تسليم منشآت البنية التحتية والمشروعات الآخرى المتمثلة في مدينة البشير الرياضية ومحطة كهرباء مدينة نيالا ومسرحيي البحير والسحيني واستاد نيالا الأولمبي ومول نيالا التجاري، تفقده مباني فضائية جنوب دافور مباني قصر الضيافة بنيالا.

هذا وكان ابو شنب قد وصل نيالا وكان في استقباله والي الولاية السابق المهندس آدم الفكي محمد الطيب ولجنة أمن الولاية وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والإدارات الأهلية وجمع غفير من المواطنين.