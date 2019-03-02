بسبب "كوتنيو".. كريستيانو رونالدو يقدم خدمة العمر لـ "ميسي"

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي يسعى لتقديم خدمة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت مجلة دون بالون الإسبانية بأن رونالدو سيُطالب إدارة يوفنتوس بالتحرك للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت المجلة الإسبانية بأن رونالدو يتمنى ألا يقدم كوتينيو مستوى جيد مع برشلونة اليوم أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني حتى يُسهل من مهمة السيدة العجوز في ضمه.

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وأشارت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن ميسي غير معجب بآداء كوتينيو مع برشلونة منذ انضمامه للبرسا قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018.

وأوضحت المجلة الإسبانية بأن كوتينيو يعاني مؤخرًا في البلوجرانا بسبب عدم اللعب بشكل أساسي مع برشلونة تحت قيادة الإسباني إرنستو فالفيردي خاصة أن فالفيردي يعتمد بشكل أكبر على زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي.

يذكر أنه منذ انضمام كوتينيو إلى برشلونة لم ينجح في ترك بصمته المعروفة التي عُرفت عنه عندما كان لاعبًا في ليفربول الإنجليزي.