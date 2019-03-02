رئيس آلية مراقبة الحدود بين الخرطوم وجوبا يتسلم مهامه

تسلم رئيس الآلية المشتركة لمراقبة الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان العميد الركن احمد رابح، مهامه خلفا للعميد الركن ميرغني سعيد رحمة، جاء ذلك خلال لقائه والي جنوب كردفان الفريق أحمد إبراهيم مفضل يوم السبت في كادوقلي.

وقال رابح ان اللقاء جاء بغرض التنوير بالإستلام والمهام والتكاليف الجديدة مؤكدا تعاونه ودعمه وسنده لحكومة الولاية.

وأشار إلى أنه سيكون واحدا من أعضاء أمن حكومة الولاية وذراعها الأيمن في مراقبة الحدود المجاورة وتقديم كافة المطلوبات والخدمات للمواطنين.

من جانبه أوضح العميد الركن ميرغني سعيد محمد رحمه المنتهي فترة عمله بالآلية عن استمرارية التعاون مع حكومة الولاية من أجل السلام والتنمية.

واشاد بأداء الوالي ونيله ثقة الرئيس بتولي مهام الولاية للعبور بها الي آفاق أكثر سلاما وأمنا.