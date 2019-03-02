تسلم رئيس الآلية المشتركة لمراقبة الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان العميد الركن احمد رابح، مهامه خلفا للعميد الركن ميرغني سعيد رحمة، جاء ذلك خلال لقائه والي جنوب كردفان الفريق أحمد إبراهيم مفضل يوم السبت في كادوقلي.
وقال رابح ان اللقاء جاء بغرض التنوير بالإستلام والمهام والتكاليف الجديدة مؤكدا تعاونه ودعمه وسنده لحكومة الولاية.
وأشار إلى أنه سيكون واحدا من أعضاء أمن حكومة الولاية وذراعها الأيمن في مراقبة الحدود المجاورة وتقديم كافة المطلوبات والخدمات للمواطنين.
من جانبه أوضح العميد الركن ميرغني سعيد محمد رحمه المنتهي فترة عمله بالآلية عن استمرارية التعاون مع حكومة الولاية من أجل السلام والتنمية.
واشاد بأداء الوالي ونيله ثقة الرئيس بتولي مهام الولاية للعبور بها الي آفاق أكثر سلاما وأمنا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس آلية مراقبة الحدود بين الخرطوم وجوبا يتسلم مهامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.