التربية: جلوس (6179) طالباً وطالبة لامتحان "التربية المسيحية"

اعلن وكيل وزارة التربية والتعليم، د. الطاهر حسن الطاهر، رئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة الفنية لامتحانات السودان، جلوس 533 الف و١٣٤ طالبا وطالبة في مادة التربية الاسلامية اليوم بينما جلس لامتحان مادة التربية المسيحية 6179 طالبا وطالبة.

وافاد الطاهر في تصريحات صحفية، ان الامتحانات والتي بدأت السبت في جميع المراكز داخل وخارج السودان في جو صحي ومعافى ومستقر.وفي السياق اطمأن والي القضارف العميد أمن مبارك محمد شمت علي سير امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بعدد من المراكز بمدينة القضارف وذلك بعد أن قرع الجرس بمدرسة السلمابي الثانوية للبنات ايذانا ببداية الامتحانات.

واشاد الوالي بجهود المعلمين والمعلمات داعيا الطلاب الممتحنين بالتوفيق والنجاح وتحقيق المراكز المتقدمة .

من جانبه حيا وزير التربية والتوجيه ادريس نور جهود المعلمين والأجهزة النظامية والجهات ذات الصلة لدورهم المتعاظم في الإعداد والمتابعة.

وأشار إلي أن العدد الذي يجلس هذا العام للامتحانات بلغ أكثر من تسعة عشر ألف طالب وطالبة مقارنة بالعام المنصرم الذي جلس له ستة عشر ألف طالب وطالبة بنسبة زيادة بلغت 17٪.