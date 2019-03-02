اتحاد المصارف العربية يقود وساطة لرفع الحظر المصرفي عن السودان

كشف الأمين العام لإتحاد المصارف العربية؛ وسام حسن فتوح، عن لقاء يجمعه بمساعد وزير الخزانة الأمريكية في مارس الجاري.

وقال "فتوح" اليوم السبت، إنه سيناقش مع مسؤول العقوبات بواشنطن، لتنفيذ القرارات المتعلقة بالتعاملات المصرفية والمالية مع الجهاز المصرفي في السودان.

وأوضح "فتوح" أن إتحاد المصارف العربية مستمر في جهوده بالتواصل مع إدارة المراقبة المصرفية الأمريكية بشإن إستعجال فك حظر التراسل المالي والمصرفي مع السودان، مؤكدًا أن واشنطن حريصة بالتعامل مع جميع المصارف العالمية بما فيه البنوك السودانية؛ وتابع: "خلال هذا العام ستسمعون أخبار إيجابية بشإن التراسل المالي مع المصارف العالمية والدولية" .



وقال الأمين العام أن السودان إستوفى كل الإشتراطات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ في اشارة منه الى التقرير الإيجابي الذي صدر حول السودان مؤخراً.