وكيل الخارجية يطلع حاكم دبي بتطورات الاوضاع في السودان

إستعرض رئيس وفد السودان، لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، السفير بدرالدين عبدالله وكيل وزارة الخارجية تطورات الأوضاع في البلاد وجهود السودان في تحقيق السلام في جنوب السودان وجمهورية افريقيا الوسطي. وأشار عبدالله خلال كلمته في المؤتمر الي عقد مؤتمر دول جوار ليبيا بالخرطوم في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي. وقد دعا رئيس وفد السودان أعضاء المنظمة إلي دعم تلك الجهود وتقديم العون الإنساني ومساندة عمليات السلام في الإقليم. وشارك السودان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في الدورة (46) لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بوفد ترأسه السفير بدرالدين عبدالله وكيل وزارة الخارجية. هذا وقد التقي وكيل الخارجية بحاكم دبي محمد بن راشد علي هامش المؤتمر.

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