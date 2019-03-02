هارون: علينا حمل وثيقة الحوار لـ(المهدي والحلو وعرمان)

ونوه هارون خلال مخاطبته اجراءات التسليم والتسلم في ولاية شمال كردفان، بان ترتيبات المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتقوية الصف للعبور بالبلاد الي بر الامان، موصياً الجميع بان يبقي عشرة علي السودان علي حد تعبيره.
واضاف"الكلام الوقعتو علي كلنا نبقي عليهو عشرة، ونشيلو ونسعي بيهو للسيد الصادق والقوى المؤتلفة معاهو، لقوى الإجماع الوطني استاذنا فاروق ابوعيسي والقوى المؤتلفة معاهو، لمجموعة اخونا غازي صلاح الدين والقوى المؤتلفة معاهو، وكل القوى السياسية الموجودة داخل الوطن، ولكل القوى السياسية الشايلة سلاح، الأخ عبد العزيز الحلو، وياسر عرمان، وعبد الواحد ومناوي".
هذا وكان هارون قد أعلن عقب تسلمه رسمياً السبت مهامه رئيساً للمؤتمر الوطني بأن الحزب سيشهد سياسات جديدة في مرحلة التحول المقبلة.وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والعطاء الثر الذي قدمه د. فيصل في قيادة الحزب بأعلى درجات الكفاءة عبر بها الحزب لبر الامان.
يُشار الي ان اجراءات التسليم والتسلم بين هارون ونائب الرئيس لشؤون الحزب السابق د. فيصل حسن ابراهيم، قد اكتملت بالمركز العام بحضور رؤساء القطاعات وامناء الامانات ورؤساء الدوائر بالحزب.
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