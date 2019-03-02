موجز "السودان 365".. تظاهرات بالأحفاد.. ومحاصرة "الأمة"

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:





الملكية الأردنية توقف رحلاتها إلى السودان

أوقفت شركة الملكیة الأردنیة رحلاتھا الجویة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اعتبارا من الاول من شھر مارس الجاري.

وجاء توقيف الرحلات الى السودان بسبب عدم تمكن الملكیة الأردنیة من تحویل حصیلة مبیعاتھا من تذاكر السفر وتراكم فوائض ھذه المبیعات دون التوصل إلى حل لھذه المشكلة.

الأمن السوداني يحاصر دار حزب الأمة بأم درمان

قالت مريم المهدي؛ نائب رئيس حزب الامة القومي؛ أن قوات من الأمن السوداني؛ تحاصر دار الحزب بامدرمان بعشرات السيارات.

ويشهد دار الحزب اجتماعا فوق العادة يعقده رئيس الحزب الصادق المهدي؛ مع القيادات بالمركز والولايات لمناقشة قضايا (الخلاص الوطني).

ووقع حزب الامة القومي؛ مع احزاب المعارضة وتجمع المهنيين على اعلان الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات الشعبية لاسقاط حكومة الرئيس البشير.

هل إلتقى مدير جهاز الأمن السوداني برئيس الموساد الاسرائيلي؟

نفى جهاز الأمن والمخابرات في السودان، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن لقاء تم بين مدير جهاز الأمن السوداني مع رئيس الموساد الإسرائيلي على هامش قمة ميونخ للأمن خلال الشهر الماضي.

وجاء في بيان صحفي لجهاز الأمن والمخابرات في السودان أن ما تم تناوله على وسائل اعلام، يوم الجمعة عن لقاء لمدير جهاز الامن والمخابرات السوداني برئيس الموساد الاسرائيلي عار من الصحة تماما.

وجاء في بيان من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني: "بثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي".

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وأردف: "كان بإمكان القناة أن تتحري أن تستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من الكيان الصهيوني المغتصب وإلتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولي للأمة العربية والإسلامية.

وأكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ختام بيانه أنه يظل ملتزما بسياسة البلاد الخارجية وتوجهها وموقفها الثابت دون أن تحتاج بلادنا لتتحرك في الخفاء او أن تستعين بأحد أو أن تمضي في إتجاه مغاير لمبادئها وسياستها الخارجية الواضحة.ودون أن تفلح مثل هذه التسريبات المتكررة في شق صف القيادة أو إثنائها عن واجباتها الوطنية.

هارون: حزب المؤتمر الوطني سيشهد سياسات جديدة في المرحلة المُقبلة

قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المُكلفذ، مولانا أحمد محمد هارون؛ ان الحزب سيشهد سياسات جديدة خلال مرحلة التحول المقبلة.

وأعرب "هارون" عقب تسلمه منصبه رسميا اليوم السبت؛ عن تقديره للجهود الكبيرة والعطاء الثر الذي قدمه؛ سلفه د. فيصل في قيادة الحزب بأعلى درجات الكفاءة عبر بها الحزب لبر الامان.

وأكد فيصل بأن جميع قيادات الحزب ستصطف خلف قيادته الجديدة من أجل اكمال المشروعات التي تمضي والمشروعات التي تتطلبها المرحلة الجديدة.

وحضر اجراءات التسليم والتسلم بالمركز العام للحزب بالخرطوم؛ رؤساء القطاعات وأمناء الامانات ورؤساء الدوائر بالحزب.

إنطلاقة تظاهرات الثاني من مارس من جامعة الأحفاد

بدأ التظاهر في جامعة الأحفاد بالعاصمة الخرطوم اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019 ، وسط هتافات تطالب برحيل نظام البشير في السودان.

واكد مراسل سودان نيوز 365 ان المئات من طالبات جامعة الأحفاد للبنات خرجن مطالبة برحيل النظام وضد الاعتقالات والقمع المفرط تجاه المتظاهرين .

وجاءت مظاهرة طالبات جامعة الأحفاد بعد أن جرى تنسيقها عبر وسائل التواصل الفوري وعبر قروبات الجامعة المختلفة استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين.

وقال مراسل اخبار الخليج 365 إن الطالبات احتشدن بالجامعة وخرجن الي الشارع وهتفن بشعارات تطالب باسقاط النظام ورحيله .