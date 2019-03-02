الخرطوم وواشنطن يتفقان على أجندة المرحلة الثانية من الحوار

قال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية؛ اليوم السبت؛ أن السودان والولايات المتحدة الامريكية؛ اتفقا على اجندة المرحلة الثانية من الحوار.

وأكد المصدر الذي فضل حجب اسمه بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية)؛ المقرب من الحكومة؛ ان المسؤولين بالجانبين التزما بمواصلة التعاون في ملف مكافحة الارهاب.

واشار الى أن جولات التفاوض الماضية قطعت شوطا كبيرفي المشاورات؛ وخاصة في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

ويذكر ان مسؤول امريكي رفيع زار الخرطوم قبل اسبوعين؛ وقدم للرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ عرضا امريكيا بالتنحي عن الحكم مقابل تعليق اتهامات الجنائية الدولية؛ ورفع اسم السودان من لائحة الارهاب.