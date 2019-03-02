تشكيل مجلس لتطوير العمل البرامجي بـ"الفضائية السودانية"

وجاء القرار في إطار ترتيبات تنظيم العمل الداخلي (بحوش) الإذاعة والتلفزيون وتجويد الأداء، ويهدف المجلس الجديد إلى التخطيط لكل البرامج بالتلفزيون وتقييم الأداء العام بالقناة القومية.
ويضم المجلس المدير العام محمد حاتم (رئيساً) ومدير البرامج والإنتاج بالهيئة (رئيساً مناوباً) ومدير المنوعات (عضواً ومقرراً)، جانب عضوية كل من مدير القناة القومية ومدراء إدارات شؤون المذيعين والبرامج والمنوعات، وغيرهم من الأقسام بداخل القناة القومية .
وكان مدير إدارة المذيعين بالهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون” جمال مصطفى” قد كشف الأسبوع الماضي عن خُطة تدريبية خاصة بالمذيعين بالتلفزيون القومي و العمل على تطوير أداء كل المذيعين بالإدارة .
وقال” نأمل في ظهور المذيعين دائماً بشكل مميز خلال الفترة المقبلة، ونسعى لتزويدهم بالذخيرة المعرفية في المجال، والتي من شأنها أن تعمل علي إضافة المزيد من الخبرات لديهم” .
واضاف: “إن إدارة المذيعين ستنفذ مشروعات متعددة في مجال تطوير أداء منسوبيها الذين يبلغ عددهم نحو (80) من المذيعين والمذيعات من الموظفين والمتعاونين في مجالي الأخبار والشؤون السياسية والمنوعات بالفضائية السودانية، وفضائيات النيلين الرياضية، السودانية دراما، السودانية منوعات والثقافية وتشرف بطريقة غير مباشرة على مقدمي البرامج من خارج الهيئة” .يُذكر أن محمد سليمان كان قد نوه إلى جهود لقيام مدينة السودان الإعلامية، وجهود لافتتاح مركز تجاري بالهيئة يوفر الاحتياجات الضرورية بأسعار مناسبة للعاملين والمعاشيين بالهيئة.
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