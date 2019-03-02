هارون: حزب المؤتمر الوطني سيشهد سياسات جديدة في المرحلة المُقبلة

قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المُكلفذ، مولانا أحمد محمد هارون؛ ان الحزب سيشهد سياسات جديدة خلال مرحلة التحول المقبلة. وأعرب "هارون" عقب تسلمه منصبه رسميا اليوم السبت؛ عن تقديره للجهود الكبيرة والعطاء الثر الذي قدمه؛ سلفه د. فيصل في قيادة الحزب بأعلى درجات الكفاءة عبر بها الحزب لبر الامان. وأكد فيصل بأن جميع قيادات الحزب ستصطف خلف قيادته الجديدة من أجل اكمال المشروعات التي تمضي والمشروعات التي تتطلبها المرحلة الجديدة. وحضر اجراءات التسليم والتسلم بالمركز العام للحزب بالخرطوم؛ رؤساء القطاعات وأمناء الامانات ورؤساء الدوائر بالحزب.

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