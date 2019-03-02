إجماع على عدم صعوبة امتحان التربية الإسلامية

منعت وزارة التربية والتعليم دخول المسؤولين إلى مراكز امتحانات الشهادة السودانية التي بدأت اليوم، خاصة حجرة الامتحان حتى لا يتعرض الطلاب إلى التشويش.

وأفاد طلاب ممتحنين بان امتحان مادة التربية الاسلامية جاء معقولاً، ولم يخرج عن المقرر، وأشاروا إلى أن اسئلته كانت دقيقة وأن أي طالب قرأ جيداً، وراجع المادة أجاب بكل يسر وسهولة.

وتمسكت الوزراة بمنع دخول الهواتف الذكية والأجهزة إلى حجرة الامتحان، مهددة بعقوبات صارمة لحالات الغش وسوء السلوك.

وشدد نقيب المعلمين السودانين أحمد عبد الكريم على ضرورة عدم دخول المسؤولين وحتى الولاة من دخول غرفة الامتحان، باعتبار أن ذلك يمثل ازعاجاً، على أن تكتفي إدارات المدراس بقرع الجرس وتواجد المسؤولين في فناء المدارس .

وأشار المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبد الله نصر إلى أن عدد الطلاب الممتحنين في ولاية الخرطوم بلغ عددهم ١٥٣،٠٠٦ طالباً وطالبة بعدد ٨٠،٢٠٠ طالبة مقابل ٧٢،٧٠٦ طالب، وأوضح أن عدد المراكز التي سيجلسون لأداء الامتحانات فيها بلغ ٩٠١ مركز وسيشرف على أعمال الكنترول والمراقبة مايربو على ١١،٠٠٠ من المعلمين والمعلمات في محليات الولاية المختلفة .

وطمأن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالخرطوم الأسر على مجهودات كبيرة قد بُذلت لتأمين الامتحانات والمدارس والطلاب الممتحنين وتوفير الخدمات داخل المراكز