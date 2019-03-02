وأفاد طلاب ممتحنين بان امتحان مادة التربية الاسلامية جاء معقولاً، ولم يخرج عن المقرر، وأشاروا إلى أن اسئلته كانت دقيقة وأن أي طالب قرأ جيداً، وراجع المادة أجاب بكل يسر وسهولة.
وتمسكت الوزراة بمنع دخول الهواتف الذكية والأجهزة إلى حجرة الامتحان، مهددة بعقوبات صارمة لحالات الغش وسوء السلوك.
وشدد نقيب المعلمين السودانين أحمد عبد الكريم على ضرورة عدم دخول المسؤولين وحتى الولاة من دخول غرفة الامتحان، باعتبار أن ذلك يمثل ازعاجاً، على أن تكتفي إدارات المدراس بقرع الجرس وتواجد المسؤولين في فناء المدارس .
وأشار المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبد الله نصر إلى أن عدد الطلاب الممتحنين في ولاية الخرطوم بلغ عددهم ١٥٣،٠٠٦ طالباً وطالبة بعدد ٨٠،٢٠٠ طالبة مقابل ٧٢،٧٠٦ طالب، وأوضح أن عدد المراكز التي سيجلسون لأداء الامتحانات فيها بلغ ٩٠١ مركز وسيشرف على أعمال الكنترول والمراقبة مايربو على ١١،٠٠٠ من المعلمين والمعلمات في محليات الولاية المختلفة .وطمأن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بالخرطوم الأسر على مجهودات كبيرة قد بُذلت لتأمين الامتحانات والمدارس والطلاب الممتحنين وتوفير الخدمات داخل المراكز
كانت هذه تفاصيل خبر إجماع على عدم صعوبة امتحان التربية الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.