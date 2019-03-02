(الحاج آدم): لاميزة تفضل الوطني وهو شريك لـ(كل الاحزاب)

قال القيادي بالمؤتمر الوطني، الدكتور الحاج أدم يوسف، حزبه شريك لكل الاحزاب السودانية الاخرى ولاميزة تفضله عليهم، وأن رئيس الحزب عمر البشير عندما فوض صلاحياته وإختصاصاته لنائبه أحمد هارون حتي يفي بوعده ويقف على مسافة واحدة من الجميع ليقود وحدة السودان في المرحلة المقبلة.

وزاد لدى مخاطبته السبت المؤتمر العام لمحلية شرق النيل، "البشير يستهدف ان يوحد الصف في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن وكذلك ولاة الولايات ومعتمدي المحليات"،

ودعا يوسف دعا الشباب الذي يتظاهر ويحتج الان في الشارع لتقديم أرائهم وأفكارهم الوطنية مباشرة للرئيس والولاة والمعتمدين.

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وأوضح أنهم جميعاً الان قوميون ومتاحون لكل القوى السياسة السودانية من مواقعهم التي يشغلونها بالعاصمة والولايات مشددا على عضوية المؤتمر الوطني بأن يكونوا أدوات لتوحيد الصف على كافة المستويات.

وجدد دعوة الحزب لجميع القوى السياسية السودانية بأن يعملوا جميعاً من أجل بناء الوطن وحفظ أمنه وإستقراراه.

وأضاف " السودان يمر الان بمرحلة دقيقة وظروف إستثنائية"، مبيناً أنها ليست أقسى أو أصعب من التي مر بها من قبل وعبرها وتجاوزها مبدياً تفاؤله بالقرارات والخطوات التي إتخذها رئيس الجمهورية لعبور الظروف والازمات الحالية.